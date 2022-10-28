قبل تفتيش منزلها.. شاهد مرشحة سابقة تفر من روسيا

قبل تفتيش منزلها بالقرب من موسكو واحتجاز مديرها التجاري كيريل سوخانوف في قضية ابتزاز، غادرت المدونة والمذيعة التلفزيونية كسينيا سوبتشاك، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية، روسيا.
وقال وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبيرغيس، إن سوبتشاك دخلت بلاده بجواز سفر إسرائيلي، مضيفاً أن المعلومات التي جمعها منذ مساء الأربعاء تشير إلى أن "سوبتشاك عبرت الحدود وقدمت جواز سفر إسرائيلياً ساري المفعول، مما يعني أنها تحمل الجنسية الإسرائيلية"، وفق وسائل إعلام روسية.
كما أوضح أنه "يحق لهؤلاء الأشخاص عبور حدود الاتحاد الأوروبي، ولديهم الحق وفقاً للقانون الليتواني عبور حدود ليتوانيا والبقاء في أراضي الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 90 يوماً".
فيما أظهرت كاميرات المراقبة لحظة عبور سوبتشاك بسهولة الحدود البيلاروسية باتجاه ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي.
A channel associated with #Belarusian security forces published a video of Ksenia #Sobchak crossing the Belarusian-Lithuanian border at the Vidzy checkpoint. pic.twitter.com/rNRQzuCZBN— NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2022
11 مليون روبل
أتى ذلك بعد أن ألقت السلطات الروسية، الأربعاء، القبض على المدير التجاري لشركة لسوبتشاك، كيريل سوخانوف، في قضية ابتزاز بـ11 مليون روبل من رئيس شركة "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف.
فيما كشفت مصادر لوسائل إعلام روسية، أن سوبتشاك نفسها باتت مشتبهاً بها في قضية الابتزاز.
ونشرت الإعلامية الشهيرة تينا كانديلاكي صورة لجواز سفر سوبتشاك الإسرائيلي.
غير أن السفارة الإسرائيلية في موسكو امتنعت عن التعليق على هذه التقارير حول الجنسية الإسرائيلية لسوبتشاك.
تجدر الإشارة إلى أن سوبتشاك، التي ترشحت في الانتخابات الرئاسية لسنة 2018 عن حزب "المبادرة المدنية"، كانت نشرت في وقت سابق فيديو مصوراً نفت فيه امتلاكها للجنسية الإسرائيلية.
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