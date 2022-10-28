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بابلو ماري
لاعب كرة القدم الإسباني المصاب بابلو ماري

بينهم لاعب شهير.. قتيل ومصابون بهجوم بسكين في إيطاليا

دبي - العربية.نت
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قتل شخص وأصيب 4 آخرون بينهم لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري في هجوم بسكين الخميس، في مركز تجاري قرب ميلانو، وفق ما نقلت وسائل الإعلام.

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في التفاصيل، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "انسا"، أن إيطالياً يبلغ من العمر 46 عاما، يعاني مشاكل نفسية تم اعتقاله بعد لحظات من الهجوم الذي وقع عصرا في أساغو على أطراف ميلانو.

جروح بالغة

وأضافت الوكالة أن القتيل موظف في متجر كارفور الواقع داخل المركز التجاري حيث حصل الهجوم، مشيرة إلى أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح بالغة.

وبين المصابين تبين وجود لاعب كرة القدم الإسباني بابلو ماري، قلب دفاع نادي مونتسا الإيطالي والمُعار من أرسنال الإنكليزي، حيث أفاد مصدر قريب من النادي لوكالة فرانس برس، أنه نقل إلى المستشفى وكان لا يزال في وعيه وقادراً على الكلام.

من الشرطة الإيطالية
من الشرطة الإيطالية

مضطرب نفسياً

وكتب مدير النادي أدريانو غالياني في تغريدة "عزيزي بابلو، نحن جميعا إلى جانبك وإلى جانب عائلتك، نحبك، استمر في القتال كما فعلت دائما، انت مقاتل وستتماثل سريعا للشفاء".

من جهته، كتب أرسنال عبر حسابه على تويتر "خواطرنا مع بابلو ماري والضحايا الآخرين لحادث اليوم المروع في إيطاليا. لقد تواصلنا مع وكيل بابلو الذي أخبرنا أنه في المستشفى ولم يتعرّض لأذى خطير".

يشار إلى أن العناصر الأولى للتحقيق أفادت بأن المهاجم الذي كان يخضع لعلاج نفسي استولى على سكين قبل أن يهاجم أشخاصاً عديدين كانوا إلى جواره.

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