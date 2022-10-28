رد من موظفة يسحر السودانيين.. لهذا غبت عن العمل

خطف رد على استجواب رسمي لموظفة في إحدى المؤسسات الرسمية في السودان حول أسباب تغيبها، قلوب الآلاف.

فقد أثنى العديد من السودانيين على تلك الموظفة وردها المؤثر حول غيابها عن العمل في 25 أكتوبر الماضي.

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وتناقلوا رسالتها بشكل واسع على مواقع الواصل.

"غبنا لنداء الوطن.. "

فيما أظهرت الرسالة أن مسؤولاً في ديوان الزكاة طالب الموظفة بالرد خطياً وشرح سبب تغيبها عن العمل يوم 25 أكتوبر، لترد باختصار، قائلة إنها تغيبت لأن الوطن ناداها.

وكتبت في ردها، بحسب ما أظهرت الوثيقة المتداولة "غبنا لنداء الوطن.. "، وفق ما أفاد حساب واكب على تويتر.

وكانت الخرطوم شهدت نزول الآلاف إلى الشوارع للمشاركة في الذكرى الأولى ليوم 25 أكتوبر، الذي حلت فيه القوات المسلحة الحكومة وفرضت إجراءات استثنائية بعد أشهر من الخلافات السياسية، وانسداد الأفق وتعثر العمل والتواصل بين الأفرقاء السياسيين.

كما تظاهر الآلاف كذلك في شوارع مدن ود مدني والأبيض (جنوب العاصمة) والقضارف وبورسودان في الشرق وعطبرة في الشمال ونيالا في جنوب غرب دارفور.

يذكر أنه منذ عام، تتجدد الدعوات بشكل مستمر من أجل التظاهر، لا سيما من قبل المنظمات المدنية في البلاد، التي ما فتئت تطالب بعدم تدخل القوات العسكرية في الحياة السياسية، وتشكيل حكومة مدنية خالصة.

على الرغم من أن المكون العسكري أكد سابقا أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة، أو الحياة السياسية، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بين المكونات المدنية على الرغم من كافة الوساطات الدولية (الأممية والإفريقية والأقليمية أيضا).