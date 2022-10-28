اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ب)

قيمتها 275 مليون دولار.. مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستقدم 275 مليون دولار من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا، بما في ذلك أسلحة وذخائر ومعدات من مخزونات وزارة الدفاع الأميركية.

وأضاف بلينكن أن بلاده تعمل أيضاً على تزويد أوكرانيا بقدرات الدفاع الجوي التي تحتاجها مع نظام (ناسامس) الذي قدمته الولايات المتحدة وجاهز للتسليم إلى أوكرانيا الشهر المقبل.

12 مليار دولار.. مساعدات أميركية جديدة لكييف أميركا روسيا و أوكرانيا 12 مليار دولار.. مساعدات أميركية جديدة لكييف

كما أشار إلى أن واشنطن تعمل مع الحلفاء والشركاء لتمكين تسليم أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم إلى أوكرانيا، بحسب ما نقلت "رويترز".

ذخائر ومركبات

وكان مسؤولان أميركيان مطلعان كشفا الجمعة الماضية، أن حزمة المساعدات الأمنية المقبلة التي ستقدمها إدارة الرئيس جو بايدن لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل ذخائر ومركبات، وستبلغ قيمتها 725 مليون دولار لكنها لن تتضمن قدرات جديدة أو دفاعات جوية.

وتستخدم واشنطن الأموال عادة من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية لشراء أسلحة من شركات التصنيع، بدلا من سحبها من مخزونات الأسلحة الأميركية الحالية، لتمويل تقديم الأسلحة لأوكرانيا بما في ذلك منظومة الدفاع الجوي المتطورة (ناسامس) المتوقع إرسالها الشهر الجاري.

ومنظومة الدفاع الجوي المتطورة (ناسامس) من إنتاج شركتي رايثيون تكنولوجيز الأميركية وكونجسبرج النرويجية.

وبإضافة أحدث حزمة، يرتفع إجمالي المساعدات الأمنية الأميركية لأوكرانيا إلى أكثر من 17.5 مليار دولار منذ بدء العملية الروسية في 24 فبراير/شباط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أصوات النساء.. رهان الديمقراطيين والجمهوريين بالانتخابات النصفية أصوات النساء.. رهان الديمقراطيين والجمهوريين بالانتخابات النصفية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط