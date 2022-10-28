وسط مخاوف تجربة نووية.. بيونغ يانغ تطلق صاروخين في البحر

وسط مخاوف متزايدة من أن تكون بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية، كشف الجيش الكوري الجنوبي أن الجارة الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي، اليوم الجمعة.

وبينما تختتم سول تدريبات كبيرة استمرت نحو أسبوعين بهدف ردع جارتها، أوضحت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية أن الصاروخين الباليستيين قصيري المدى أُطلقا من منطقة تونجتشون بإقليم كانجوون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، بعد أربعة أيام من إطلاق البلدين طلقات تحذيرية قبالة الساحل الغربي وسط التوتر المتصاعد.

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كما أضافت الهيئة في بيان "جيشنا يحافظ على وضع التأهب الكامل"، مضيفة أنها عززت إجراءات المراقبة والأمن بينما تقوم بالتنسيق بشكل وثيق مع الولايات المتحدة.

مخاوف من تجربة نووية

من جهتها، قالت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي بالجيش الأميركي في بيان، إن الإطلاق لم يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة أو حلفائها.

لكنها أضافت أنه "يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار" لبرامج كوريا الشمالية غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.

يأتي الإطلاق في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تكون بيونغ يانغ تستعد لإجراء أول تجربة نووية منذ عام 2017، كما أنه الأحدث في عام شهد عددا غير مسبوق من تجارب الإطلاق، سواء لصواريخ قصيرة المدى أو صواريخ باليستية عابرة للقارات أو غيرها.

مناورات عسكرية

ومن المقرر أن تنهي القوات الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، تدريبات هوجوك 22 الميدانية التي استمرت 12 يوما وتضمنت بعض المناورات مع القوات الأميركية، بينما من المقرر أن تبدأ الطائرات الكورية الجنوبية والأميركية تدريبات كبيرة يوم الاثنين.

وكانت كوريا الشمالية قد قالت إن عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة كانت احتجاجا على المناورات المشتركة التي تقول إنها استفزازية وبمثابة تدريب على غزو.

فيما تقول سول وواشنطن إن المناورات دفاعية وضرورية لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ.

وتعتقد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن كوريا الشمالية قد تكون على وشك استئناف تجارب القنابل النووية للمرة الأولى منذ عام 2017.

كذلك قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إن بيونغ يانغ أكملت جميع الاستعدادات الفنية اللازمة لتفجير تحت الأرض في موقع الاختبارات بونجي-ري، والمغلق رسميا منذ عام 2018.

وأجرت كوريا الشمالية ست تجارب نووية هناك بين عامي 2006 و2017.

يذكر أن كوريا الجنوبية قد حذرت من أن استئناف جارتها الشمالية للتجارب النووية يجب أن يقابل برد "لا مثيل له" من الحلفاء، دون أن تقدم هي أو الولايات المتحدة أي تفاصيل عن ذلك الرد.