أموال الأوليغارش لصالح أوكرانيا.. تجميد 17 مليار يورو

أعلن مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز، السبت، أنه تم تجميد نحو 17 مليار يورو من أصول أوليغارشيين روس وكيانات روسية في الاتحاد الأوروبي، في سبع دول أعضاء، في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا.

وقال في مقابلة مع وسائل إعلام تابعة لمجموعة "فونكي" الألمانية "حتى الآن، تم تجميد أصول 90 شخصًا، تبلغ أكثر من 17 مليار يورو في سبع دول أعضاء، بينها 2,2 مليار في ألمانيا".

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صندوق تعويضات لأوكرانيا

كما أضاف المفوض أيضًا في المقابلة التي نُشرت السبت "إذا كانت أموال إجرامية صادرها الاتحاد الأوروبي، فيمكن تحويلها إلى صندوق تعويضات لأوكرانيا".

إلى ذلك، أشار إلى أنّ "أوكرانيا تريد أيضًا استخدام هذه الأموال لإعادة الإعمار". وأضاف "من وجهة نظري، من الممكن على الأقل الاحتفاظ بالأموال البالغة 300 مليار يورو كضمان حتى تشارك موسكو تلقائياً في إعادة الإعمار.

إعادة الإعمار

ويطالب مسؤولون أوكرانيون باستخدام الأصول المجمدة لإعادة بناء بلدهم بعد الحرب. ولكن رايندرز حذر من أن "المبلغ غير كافٍ على الإطلاق لتمويل إعادة الإعمار".

يذكر أنه في بداية تموز/يوليو، قدّر رايندرز قيمة الأصول المجمّدة في الاتحاد الأوروبي بنحو 13,8 مليار يورو، في خمس دول بشكل رئيسي، يملكها أوليغارشيون أو أعضاء النخبة الروسية فرضت الدول السبع والعشرون عقوبات عليهم.

لكن العقوبات الغربية المتعاقبة أدت لاحقا إلى "تجميد 300 مليار يورو" من احتياطيات النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي الروسي في العالم.

أصول 1236 روسياً

إلا أنه منذ غزو شبه جزيرة القرم في العام 2014 جمّدت في المجموع أصول 1236 شخصًا بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وأعضاء في مجلس الدوما وأوليغارشيون مثل رومان أبراموفيتش وميخائيل فريدمان أو بيتر أفين و115 كياناً، كما حظر على هؤلاء دخول الاتحاد الأوروبي.