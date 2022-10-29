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صور بالاقمار الصناعية لقاعدة ساكي في جزيرة القرم- أرشيفية
صور بالاقمار الصناعية لقاعدة ساكي في شبه جزيرة القرم (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

هجوم بالمسيّرات المفخخة على القرم.. والبحرية الروسية تتصدى

دبي- العربية.نت
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يبدو أن القوات الأوكرانية بدأت بدورها تنتهج وسيلة "الطائرات المسيّرة الانتحارية". فقد أعلنت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم، اليوم السبت، إسقاط كل المسيّرات التي هاجمت ميناء سيفاستوبول على مدى ساعات.

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وقال حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف على تليغرام "منذ الساعة 04,40 صباحا وعلى مدى ساعات عدّة، صدّت مختلف أنظمة الدفاع الجوي بالمدينة هجمات عبر مسيّرات مفخخة".

كما أوضح الرجل الذي عينته موسكو، أن "البحرية الروسية أسقطت كل المسيرات في خليج سيفاستوبول"، مقر أسطول البحر الأسود التابع لموسكو، بحسب ما أفادت فرانس برس .

بارجة روسية في البحر الأسود (أ ف ب)
بارجة روسية في البحر الأسود (أ ف ب)

القوارب توقفت

فيما أشار مسؤولون محليون إلى أن العبارات والقوارب توقفت مؤقتا عن عبور خليج سيفاستوبول، وهي أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أفاد رازفوجايف أن مسيّرة هاجمت محطة للطاقة الحرارية قرب سيفاستوبول.

كما تعرّض الأسطول الروسي المتمركز في ميناء تلك المدينة إلى هجوم بمسيّرة في يوليو الماضي.

البحر الأسود (iStock)
البحر الأسود (iStock)

يشار إلى أن هذه المحاولات لاستهداف شبه الجزيرة، تأتي فيما تضغط القوات الأوكرانية على الروس، عبر شنّها هجومًا مضادًا في الجنوب، وشمال شرق البلاد منذ الشهر الماضي.

وقد تمكن الجيش الروسي بالفعل خلال الفترة الماضية من تحقيق بعض التقدم في عدة بلدات جنوباً وشرقاً، ما دفع موسكو إلى تغيير تكتيكها وخططها على ما يبدو، عبر استهداف المحطات الكهربائية والبنى التحتية في كافة الأراضي الأوكرانية.

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