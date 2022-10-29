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انفجار مقديشو
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الصومال.. انفجار ضخم يستهدف مقر وزارة التعليم في مقديشو

دبي - العربية.نت
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أفاد مراسل العربية اليوم السبت بسماع دوي انفجار ضخم في العاصمة الصومالية، مؤكدا أن انفجارا ضخما استهدف مقر وزارة التعليم في مقديشو.

وأضاف مراسلنا أن إطلاق نار وقع بالقرب من تقاطع سوبي في العاصمة.

مقتل مسؤولين حكوميين

وفي 3 أكتوبر الجاري، أعلنت السلطات الصومالية مقتل 11 شخصا على الأقل بينهم مسؤولون حكوميون في تفجير انتحاري بسيارتين مفخختين وسط البلاد.

من جانبها، أعلنت حركة "الشباب" الصومالية - حينها- مسؤوليتها عن التفجيرين الانتحاريين، بحسب بيان نشر على موقع "صومالي ميمو" المحسوب عليها.

في السياق، دان رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي، الهجومين الانتحاريين، مشيرا إلى أنهما "يعكسان مدى إصرار الإرهابيين على إراقة مزيد من دماء الشعب".

مقتل قيادي بارز في "الشباب"

تأتي هذه التفجيرات بعدما أعلنت الحكومة الصومالية مقتل القيادي البارز بحركة "الشباب" عبد الله نذير في عملية أمنية جنوب البلاد.

وتشهد مناطق في البلاد عمليات أمنية يجريها الجيش الصومالي ضد مقاتلي "الشباب" بهدف تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الإرهابية.

يشار إلى أن الصومال يخوض حربا منذ سنوات ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

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