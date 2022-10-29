زاخاروفا: سنطرح هجمات البحر الأسود ضدنا أمام مجلس الأمن

صعدت روسيا لهجتها حيال الهجمات التي طالت أسطولها في البحر الأسود. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت أن بلادها ستطرح أمام مجلس الأمن الدولي قضية هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، إضافة إلى الانفجارات التي خلفت أضرارا في خطي أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز في أيلول/سبتمبر.

هجمات إرهابية

كما أضافت يتعليق على تلغرام أن "الجانب الروسي يعتزم لفت انتباه المجتمع الدولي، وخصوصا عبر مجلس الأمن الدولي، إلى سلسلة الهجمات الإرهابية التي نفذت ضدنا في البحر الأسود وفي بحر البلطيق، ويشمل ذلك ضلوع بريطانيا".

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وكانت لندن ردت على تلك الاتهامات مؤكدة أنها عارية عن الصحة وملفقة، للتغطية على الإخفاقات الروسية في أوكرانيا.

عناصر من البحرية البريطانية

أتى ذلك بعد أن أكدت وزارة الدفاع الروسية أن لديها المعطيات على مشاركة عناصر من البحرية البريطانية في تلك الهجمات التي طالت بوقت سابق اليوم الأسطول الروسي في جزيرة القرم بطائرات مسيرة، فضلا عن عمليات التخريب التي تعرض لها خطي نوردستريم 1 و2 في 26 سبتمبر الماضي.

يذكر أنه سبق لموسكو أن ألقت اللوم على الغرب في تلك التفجيرات التي هزت قاع بحر البلطيق. فيما ألمح مسؤولون روس مرارا إلى أن واشنطن لديها دوافع لارتكاب مثل هذا العمل التخريبي، لاسيما أنها تسعى إلى بيع المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. لكن الولايات المتحدة نفت بطبيعة الحال هذا الاتهام، ملمحة إلى تورط روسي.

وكانت أربع عمليات تسرب كبيرة رصت في 26 من الشهر الماضي، في خطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2 قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، اثنتان في المياه السويدية الاقتصادية، واثنتان أخريان في مياه الدنمارك.

أما شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014، فشهدت اليوم أكبر هجمات بطائرات درون مفخخة،منذ انطلاق الصراع الروسي الأوكراني في 24 فبراير الماضي.