روسيا تؤكد العثور على حطام المسيّرات المنفِّذة لهجوم القرم

قالت روسيا، اليوم الأحد، إن المسيّرات المنفِّذة لهجوم القرم استخدمت "المنطقة الآمنة" المخصصة لتصدير الحبوب، فيما قالت أوكرانيا إن الحصار الروسي يجعل تصدير الحبوب أمرا "مستحيلا".

وقالت موسكو إن المسيّرات المنفِّذة لهجوم القرم قد تكون أطلقت من "سفينة مدنية"، مؤكدة أن المسيّرات المنفِّذة للهجوم تضم "وحدات ملاحية كندية الصنع".

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وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها انتشلت وحللت حطام طائرات مسيرة استخدمت في مهاجمة أسطول البحر الأسود أمس في شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة أن تحليلها أظهر أن الطائرات المسيرة كانت مزودة بوحدات ملاحية كندية الصنع، في هجوم قالت إن القوات الأوكرانية نفذته بتوجيه من متخصصين بريطانيين، وهو ما نفته بريطانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خبراءها "قاموا بفحص وحدات الملاحة الكندية الصنع المثبّتة على المسيّرات البحرية". وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.

يأتي ذلك فيما أكد وزير البنى التحتية الأوكرانية أولكسندر كوبراكوف أن تعليق روسيا العمل باتفاق يتيح تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية يجعل مغادرة الناقلات المحمّلة بهذه المنتجات أمرا "مستحيلا".

وكتب على "تويتر" إن "ناقلة بضائع صب محمّلة بأربعين طنا من الحبوب كان يفترض أن تغادر الميناء الأوكراني اليوم. كانت هذه المواد الغذائية مخصصة للإثيوبيين الذين باتوا على حافة المجاعة. لكن نتيجة إغلاق روسيا +ممر الحبوب+، فإن التصدير أمر مستحيل".