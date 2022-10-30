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Members of Israeli forces and people gather at the scene of a car ramming incident near Jericho in the Israeli-occupied West Bank October 30, 2022. REUTERS/Sinan Abu Mayzer
القوات الإسرائيلية في مكان وقوع عملية الدهس

إصابة إسرائيليين في عملية دهش قرب مدينة أريحا

هذه ثاني عملية ينفذها فلسطينيون خلال أقل من 24 ساعة، حيث قتل إسرائيلي وأصيب آخرون، في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة "كريات أربع" قرب مدينة الخليل

العربية.نت
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أصيب 4 إسرائيليين، اليوم الأحد، في عملية دهس، قرب مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان: "قبل فترة وجيزة وصل شخص إلى منطقة النبي موسى (قرب مدينة أريحا)، وقام بدهس إسرائيلي، ومن هناك واصل طريقه ودهس إسرائيلياً آخر".

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنّ قواتها المتواجدة في الموقع "حيدت" المنفذ. وغالباً عندما تستخدم الشرطة مصطلح "تحييد"، فإنها تشير إلى إطلاق النار على المنفذ، لكن ما زالت حالة المنفذ الصحية غير معروفة.

وقالت الشرطة إنّ إحدى الإصابتين متوسطة، والأخرى طفيفة.

من جانبها، ذكرت قناة "كان" الرسمية وقناة (12) الخاصة أنّ هناك 4 إصابات على الأقل في عملية الدهس.

القوات الإسرائيلية في مكان وقوع عملية الدهس
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  • القوات الإسرائيلية في مكان وقوع عملية الدهس
  • القوات الإسرائيلية في مكان وقوع عملية الدهس
  • القوات الإسرائيلية في مكان وقوع عملية الدهس
(3 صور)
القوات الإسرائيلية في مكان وقوع عملية الدهس
القوات الإسرائيلية في مكان وقوع عملية الدهس
القوات الإسرائيلية في مكان وقوع عملية الدهس
القوات الإسرائيلية في مكان وقوع عملية الدهس
القوات الإسرائيلية في مكان وقوع عملية الدهس
القوات الإسرائيلية في مكان وقوع عملية الدهس
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وقالت "كان" إنّ منفذ عملية الدهس من سكان بلدة العيزرية، القريبة من مكان تنفيذ العملية، ويبلغ من العمر 49 عاماً.

وهذه ثاني عملية ينفذها فلسطينيون خلال أقل من 24 ساعة، حيث قتل إسرائيلي وأصيب آخرون، في عملية إطلاق نار داخل مستوطنة "كريات أربع" قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن إسرائيلي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.

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