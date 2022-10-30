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انفجار في الصومال
إرهاب

الصومال: مقتل 100 على الأقل بانفجار سيارتين مفخختين

انفجرت السيارة الأولى عند وزارة التعليم بالقرب من تقاطع مزدحم ثم انفجرت السيارة الثانية مع وصول سيارات الإسعاف

مقديشو - رويترز
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قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن 100 شخص قُتلوا وأصيب 300 آخرون في انفجار سيارتين ملغمتين أمام مبنى وزارة التعليم في العاصمة مقديشو، السبت.

وقال الرئيس بعد زيارة موقع التفجير "من بين مواطنينا الذين قُتلوا أمهات كن يحملن أطفالهن وآباء مرضى وطلاب أرسلوا للدراسة ورجال أعمال كانوا يكافحون من أجل حياة أسرهم".

وانفجرت السيارة الأولى عند وزارة التعليم الواقعة بالقرب من تقاطع مزدحم في مقديشو، ثم انفجرت السيارة الثانية مع وصول سيارات الإسعاف وتجمع الناس لمساعدة الضحايا.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الرئيس ألقى باللوم على حركة الشباب الإسلامية المتشددة. وعادة ما تتجنب الحركة إعلان المسؤولية عن هجمات تؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

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وكان الانفجاران قويين لدرجة أن الموجة التفجيرية حطمت النوافذ في المنطقة المجاورة. وغطت دماء ضحايا الانفجارات الطريق أمام المبنى مباشرة.

ووقع الهجوم في نفس المكان الذي وقع فيه أكبر تفجير في الصومال في نفس الشهر من عام 2017.

وفي ذلك التفجير، الذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 قتيل، انفجرت شاحنة ملغمة خارج فندق مزدحم عند تقاطع محاط بمكاتب حكومية ومطاعم وأكشاك.

وقال محمود إن عدد الضحايا قد يرتفع. وأضاف أنه أصدر تعليمات للحكومة بتقديم مساعدة طبية فورية للمصابين وبعضهم في حالة خطيرة.

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