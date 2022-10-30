شاهد منفذ عملية "كريات أربع" يطلق النار قبل دهسه ومقتله

منفذ الهجوم على مستوطنه "كريات أربع" الإسرائيلية في الخليل مساء أمس السبت، هو الفلسطيني محمد كامل الجعبري، شقيق الأسير وائل الجعبري المبعد إلى غز، بحسب ما نقلت "إذاعة الأقصى" عن الشقيق الذي قال إنه "لا يوجد خبر أكيد حول مصير أخيه، سوى رواية الاحتلال" وفق تعبيره.

إلا أن فيديو ظهر للجعبري فيما بعد، وهو يحمل بندقية M-16 أميركية الصنع، ويطلق منها النار على سيارة مر بقربها، وقبلها أطلق النار على قوات طبية وأمنية تم استدعاؤها بعد استهدافه مشاة عند مدخل حي "غيفعات هأفوت" في المستوطنة، فقتل مستوطنا وأصاب 5 آخرين بجروح، أحدهم اسمه "عوفر أوحانا" وحالته خطرة.

لحظة ارتقاء الشهيد محمد الجعبري بعد تنفيذه عملية كريات أربع pic.twitter.com/JbRQ0iG7X0 — حسن التميمي 🇵🇸 (@HassanTamimi_) October 29, 2022

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ثم ورد بوسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس أركان المستوطنة "دهس منفذ العملية بمدرعته" مع أن الدهس تم بسيارة عادية، وفقا لما نرى في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أعلاه، ووجدته منتشرا بكثافة في تويتر وغيره من مواقع التواصل، وفيه نجد عنصرا أمنيا يصل إلى المكان، ويردي الجعبري قتيلا بالرصاص.

وكان الجعبري، بحسب ما انتشر عنه من معلومات في مواقع التواصل وغيرها "مصابا بسرطان في المعدة، وحالته كانت صعبة جدا، وقد تجاوز المدة التي حددها الأطباء لوفاته" وبأنه من قرية "بيت عنون" الواقعة شمال الخليل بجنوب الضفة الغربية، وكان يعمل مدرسا لدى وزراة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية.