عودة لولا أو تجديد لبولسونارو؟.. البرازيل تنتخب اليوم رئيسها

دعي أكثر من 156 مليون برازيلي، اليوم الأحد، إلى انتخاب رئيس في اقتراع غير واضح النتيجة إثر حملة شهدت أجواء شديدة التوتر.. فهل يعود لولا إلى الحكم أو هل يستطيع بولسونارو الفوز أو يرفض الهزيمة؟

والبرازيل حالياً منقسمة وسط أجواء استقطاب شديد تخللتها كميات هائلة من المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيما تبادل المرشحان الشتائم أمام عشرات ملايين المشاهدين.

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ويتوجه الناخبون البرازيليون إلى مراكز الاقتراع، الأحد، اعتباراً من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش) في البلاد المترامية الأطراف.

وتتوقع استطلاعات الرأي منذ أشهر ولاية ثالثة من أربع سنوات لرئيس البلاد السابق اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، إلا أن الرئيس اليميني المنتهية ولايته جايير بولسونارو يحتفظ ببعض الأمل إثر النتيجة غير المتوقعة التي سجلها في الدورة الأولى من الانتخابات في الثاني من أكتوبر بحصوله على 43% من الأصوات في مقابل 48% للولا.

واستفاد بولسونارو الذي كانت استطلاعات الرأي تشير إلى تخلفه أكثر من 10 نقاط مئوية عن منافسه، من دينامية مؤيدة له في المرحلة الفاصلة بين الدورتين.

وتعزز نتائج الاستطلاع الأخير للرأي الذي أعده معهد داتافوليا والمنشورة مساء السبت من أمل بولسونارو مع تقلص الفارق وتوقع فوز لولا بنيله 52% من الأصوات في مقابل 48% للرئيس المنتهية ولايته. ويبلغ هامش الخطأ 2%، في حين سبق أن أخطأت استطلاعات الرأي في توقعاتها.

وفي هذا السياق، قال براين وينتر رئيس تحرير "أميركاز كوارترلي: "المعركة محتدمة أكثر مما كان يتوقع الجميع. ستكون انتخابات فيها الكثير من الغموض".

والسؤال الرئيسي المطروح: في حال فاز لولا بالانتخابات هل سيقبل بولسونارو بالنتيجة مساء الأحد؟

وبعد هجمات متواصلة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية "الاحتيالي"، ندد بولسونارو في الفترة الأخيرة بوجود خلل مفترض في بث الإعلانات الإذاعية خلال حملته الانتخابية. لكنه أكد الجمعة أن الذي "يحصل على أكبر عدد من الأصوات يفوز".

من جهته، رأى روجيريو دولترا دوس سانتوس من جامعة فلومينيسي الفدرالية أن "بولسونارو سيطعن بالنتيجة".

ويخشى كثيرون أن يتكرر في البرزايل سيناريو الهجوم على مبنى الكابيتول إثر هزيمة دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقد يستهدف على سبيل المثال المحكمة العليا التي لطالما شن بولسونارو حملة كبيرة عليها.