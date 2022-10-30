موسكو: مستعدون للمفاوضات بشأن أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس فلاديمير بوتين لا تزال كالسابق مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الروسي في تصريح، اليوم الأحد: "لم يتغير استعداد روسيا، بما في ذلك رئيسها، لإجراء مفاوضات (بشأن أوكرانيا)"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

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وأضاف لافروف: "سنكون دائما مستعدين للاستماع إلى مقترحات شركائنا الغربيين التي تهدف إلى نزع التوتر، لذلك إذا تم توجيه مقترحات واقعية لنا، تقوم على مبادئ المساواة واحترام مصالح بعضنا البعض، بهدف إيجاد حلول وسط وتحقيق التوازن بين مصالح جميع البلدان، بالطبع، نحن سنكون مع ذلك، كما كنا دائما في الماضي".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن استعداد الولايات المتحدة للاستماع إلى مخاوف الاتحاد الروسي قد تفسح المجال للحوار بين قيادتي البلدين.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن مخاوف روسيا التي من ضمنها ما يتعلق بالأمن "يمكن أن تصبح منطلقا للحوار بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن".