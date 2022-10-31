موسكو: لسنا ملتزمون بأي قرارات بشأن سفن الحبوب

بعد يوم واحد من تعليق روسيا مشاركتها في مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، التي سمحت بتصدير المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، أعلن مركز التنسيق المشترك، أن الوفد الروسي سينسحب "لأجل غير مسمى" من عمليات التفتيش التي تجرى في اسطنبول للسفن المحمّلة بالحبوب الأوكرانية.

وأفاد إعلام روسي نقلا عن مصادر بأن موسكو ليست ملزمة بأي شيء بقرارات كييف وأنقرة والأمم المتحدة بشأن حركة السفن بموجب صفقة الحبوب.

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وقال المصدر للصحافيين: "علقنا المشاركة وأبلغنا المجلس الأعلى للإعلام رسميا بهذا الأمر. القرارات التي تتخذ بدوننا إن وجدت لا تلزمنا بأي شيء".

وجاء ذلك بعدما اتفقت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا على خطة حركة، سيتم تطبيقها على 16 سفينة موجودة في المياه التركية.

وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، إن الوفود الثلاثة اتفقت أيضا على إجراء عمليات تفتيش لأربعين سفينة مغادرة.

وأوضح المركز في بيان أنه جرى إبلاغ الوفد الروسي بالخطتين.

وقد أبدى الأمين العام للامم المتحدة أنتونيو غوتيريش قلقه البالغ حيال وقف صادرات الحبوب الاوكرانية بحرا بعد أن علقت روسيا مشاركتها في اتفاق سمح بمغادرة هذه الشحنات لتجنب أزمة غذاء عالمية.

وأظهرت لقطات فيديو عددا كبيرا من سفن الحبوب راسية بالقرب من البوسفور في تركيا جراء الخطوة الروسية التي جاءت ردا على قصف أوكراني طال القرم.

هذا وتوقع خبراء اقتصاديون ارتفاعا في أسعار العقود الآجلة للقمح، وفقا لوكالة "رويترز".

وأوضح الخبراء أن صادرات الحبوب الأوكرانية تتعرض لخطر كبير بسبب وقف العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية عن توقف 218 سفينة بسبب انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب، فيما توقفت 170 سفينة قبالة إسطنبول في انتظار العبور بعد تعليق العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.