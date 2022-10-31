روسيا: لم نخترق هاتف تراس.. ولا يمكن أخذ إعلام لندن جدياً

نفى الكرملين، اليوم الاثنين، تقريراً إعلامياً بريطانياً يفيد بأن جواسيس روسا اخترقوا هاتف رئيسة وزراء بريطانيا السابقة ليز تراس المحمول.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" يوم السبت بأن الجواسيس الروس استطاعوا التسلل إلى هاتف تراس عندما كانت وزيرة للخارجية.

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وعند سؤال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عن التقرير، قال إن "ما يمكن أخذه على محمل الجد من وسائل الإعلام البريطانية هو أقل القليل".

هذا وشددت الحكومة البريطانية، أمس الأحد، على أنها تتمتع بأمن إلكتروني قوي فيما يخص المسؤولين الحكوميين.

وقالت صحيفة "ذا ميل أون صنداي" إن الاختراق اكتشف عندما كانت تراس تترشح لمنصبي زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء الصيف الماضي.

وأضافت أن هذا الخرق الأمني بقي طي الكتمان من جانب رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن جواسيس روسا يشتبه في ضلوعهم في عملية الاختراق.

ورفض المتحدث باسم حكومة المملكة المتحدة التعليق على الترتيبات الأمنية، لكنه قال إن لندن تمتلك "أنظمة قوية مطبقة للحماية من التهديدات الإلكترونية"، ومن بينها إحاطات أمنية منتظمة للوزراء.

من جهتها، طالبت أحزاب المعارضة بفتح تحقيق مستقل في عملية الاختراق، وتسريب هذه المعلومات لإحدى الصحف.

وتساءلت ليلى موران، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين للشؤون الخارجية، قائلةً: "هل اخترقت روسيا هاتف ليز تراس؟ هل كان هناك تعتيم إخباري؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا؟".

وأضافت: "إذا اتضح أن هذه المعلومات تم حجبها عن الجمهور لحماية ترشح ليز تراس، فسيكون ذلك أمراً لا يغتفر".

بدورها، قالت المتحدثة باسم حزب العمال إيفيت كوبر: "هذه القضية تثير قضايا حول الأمن السيبراني". وقالت لشبكة "سكاي نيوز" إن "هذا هو السبب في أنه يجب أخد قضية الأمن السيبراني على محمل الجد من قبل الجميع عبر الحكومة".