اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مناورات أميركا كوريا الجنوبية
من مناورات مشتركة بين واشنطن وسول
كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تطالب أميركا وكوريا الجنوبية بوقف التدريبات العسكرية

بيونغ يانغ اعتبرت تدريبات واشنطن وسول استفزازا قد يستدعي "إجراءات متابعة أقوى"

واشنطن - رويترز 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دعت كوريا الشمالية، الاثنين، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى وقف التدريبات العسكرية الواسعة النطاق في المنطقة، ووصفتها بأنها استفزاز قد يستدعي "إجراءات متابعة أقوى" من بيونغ يانغ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الكورية الشمالية.

وجاء في البيان أن "الوضع في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها دخل مرحلة المواجهة الخطيرة... بسبب التحركات العسكرية المتواصلة والمتهورة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

زعيم كوريا الشمالية (أ ب)
زعيم كوريا الشمالية (أ ب)

وفي 13 أكتوبر، أعلنت كوريا الشمالية أنّها أطلقت صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى، في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية ترمي من خلالها بيونغ يانغ لاستعراض قدراتها التكتيكية النووية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ الزعيم كيم يونغ-أون أعرب عن "رضاه البالغ" عن هذه التجربة التي أشرف عليها شخصياً من مكان إطلاق الصاروخين، مشيرة إلى أنّهما حلّقا فوق البحر لمسافة ألفي كيلومتر.

وبعد تجربة سابعة لإطلاق صاروخ باليستي خلال أسبوعين، قاد الرئيس الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، تدريباً لوحدة العمليات النووية التكتيكية في البلاد في الفترة من25 سبتمبر/أيلول إلى التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ألمانيا تدين عنف إيران مع المحتجين وتنظر في اتخاذ إجراءات إيران احتجاجات إيران ألمانيا تدين عنف إيران مع المحتجين وتنظر في اتخاذ إجراءات

وأضاف تقرير الوكالة أن الصاروخ الباليستي الذي أطلق فوق اليابان في 4 أكتوبر الجاري، كان مطوراً وحديثاً، ويهدف إلى توجيه تحذير أقوى وأكثر وضوحاً لأعداء كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد دافعت عن السلسلة الأخيرة من تجاربها الصاروخية، مؤكدةً أنها "رد مشروع" على "تهديدات عسكرية أميركية مباشرة"، بينما اعتبرتها واشنطن وطوكيو وسول "تهديداً خطيراً للأمن والسلم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معركة انتخابية شرسة في نورث كارولينا.. ودعم ترمب يرجح كفة الجمهوريين معركة انتخابية شرسة في نورث كارولينا.. ودعم ترمب يرجح كفة الجمهوريين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط