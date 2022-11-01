أردوغان سيتصل ببوتين وزيلينسكي بشأن اتفاق الحبوب

سيتحدّث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأيام المقبلة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، حسبما أعلن وزير الخارجية التركي الثلاثاء.

وقال مولود تشاوش أوغلو للصحافيين "سيتحدّث رئيسنا مع بوتين وزيلينسكي في الأيام المقبلة"، مضيفاً "نعتقد أنّنا سنتجاوز كل هذا"، مؤكّداً أنّ اتفاق الحبوب "يفيد الجميع".

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اتفاق الحبوب

يشار إلى أن الاتفاق أبرم بين أوكرانيا وروسيا في تموز/يوليو برعاية تركيا والأمم المتحدة وينتهي مفعوله في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي تسبب بها النزاع ولاسيما في إفريقيا.

وسمح الاتفاق حتى الآن بتصدير أكثر من 9,5 مليون طن من الحبوب الأوكرانية العالقة في المواني منذ الغزو الروسي في أواخر شباط/فبراير.

أتت هذه التطورات بعدما أعلنت روسيا السبت "تعليق" مشاركتها في الاتفاق، بعد اتهامها كييف بمهاجمة أسطولها المتمركز في شبه جزيرة القرم بمسيرات.

تحذير روسي

وحذّرت موسكو من "خطورة" الاستمرار في تنفيذ الاتفاق دون مشاركتها.

وأكد الرئيس التركي الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، الاثنين عزم بلاده مواصلة جهودها والدفاع عن الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية "رغم التردد الروسي".