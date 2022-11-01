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من تظاهرات الخرطوم (أسوشييتد برس)
من الخرطوم (أسوشييتد برس)

البعثة الأممية: نعمل للوصول إلى تفاهم واسع في السودان

دبي - العربية.نت
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بعد الأنباء عن وضع البعثة الأممية وثيقة نهائية للحل والتفاهم بين المكون العسكري والمدني في السودان، أكد الناطق الرسمي باسم بعثة يونيتامس، فلورانس مارشال ألا صحة لتلك المعلومات.

وأوضح أن الحديث عن وثيقة من الأمم المتحدة يوقع عليها المدنيون والعسكريون غير صحيح.

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الحل بيد السودانيين

كما شدد في تصريح للعربية/الحدث الثلاثاء على أن الحل بيد السودانيين أنفسهم، وليس الأطراف الأخرى، التي تعمل على تسهيل العملية السياسية، في إشارة إلى الآلية الثلاثية.

إلى ذلك، أكد أن "يونيتامس والاتحاد الإفريقي والإيقاد" يعملون على مدار اليوم مع الأطراف السودانية للوصول إلى تفاهم واسع، يفضي إلى حل للأزمة.

المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس(أرشيفية- فرانس برس)
المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس(أرشيفية- فرانس برس)

وكانت مصادر سودانية متطابقة أفادت في وقت سابق اليوم أنه من المتوقع أن تعرض الأمم المتحدة وثيقة نهائية للاتفاق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير خلال الأسبوعين المقبلين للتوقيع عليها عقب عودة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من قمة شرم الشيخ للمناخ.

كما أوضحت أن هذا الاتفاق الذي يستند لوثيقة دستورية أصدرتها اللجنة التيسيرية للمحامين، سيؤكد على تشكيل حكومة مدنية كاملة خالصة الصلاحيات.

تفاؤل بحل قريب

يذكر أن المبعوث الأممي، بالإضافة إلى قائد القوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، كانا أعربا مؤخراً عن أملهما بالتوصل قريباً جداً إلى توافق بين المدنيين والعسكر في البلاد.

إلا أن شخصيات من قوى "الحرية والتغيير"، المكون المدني الرئيسي في المعارضة، نفت لاحقا كل ما أشيع عن اتفاق وشيك بين المدنيين والمكون العسكري.

فيما تعيش البلاد، التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل بين الأفرقاء.

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