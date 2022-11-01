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غروسي في زابوريجيا (فرانس برس)
غروسي في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا خلال وقت سابق (فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

الوكالة الذرية تطارد مزاعم روسيا عن قنبلة قذرة في أوكرانيا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مفتّشيها "بدأوا وسينهون قريبًا، التحقق من أنشطة موقعين في أوكرانيا"

فيينا - فرانس برس 
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الاثنين، أنها بدأت عمليات تفتيش في أوكرانيا بناء على طلب الأخيرة، بعدما اتّهمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطمس أدلة على تطويرها "قنبلة قذرة".

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومقرّها فيينا، في بيان إن مفتّشيها "بدأوا وسينهون قريبًا، التحقق من أنشطة موقعين في أوكرانيا".

وأفاد المدير العام للوكالة رافايل غروسي إنه سيقدم لاحقا هذا الأسبوع "استنتاجاته الأولية من أنشطة التحقق الأخيرة في الموقعين"، وفق البيان.

قنبلة قذرة (تعبيرية)
قنبلة قذرة (تعبيرية)

وتأتي عمليات التفتيش بعدما طلبت الحكومة الأوكرانية خطيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسال فرق تفتيش إلى الموقعين.

وتّتهم روسيا اوكرانيا بالتحضير لاستخدام قنابل قذرة ضد القوات الروسية، لكن كييف تشتبه بأن روسيا قد تبادر لهذه الخطوة لتنسب الهجوم إلى أوكرانيا في محاولة لتبرير لجوء موسكو لاحقا إلى أسلحة نووية بعدما تكبّدت مؤخرا خسائر في شرق أوكرانيا وجنوبها.

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والأسبوع الماضي أعلنت الوكالة أنها فتّشت أحد الموقعَين "قبل شهر"، مشدّدة على أنّه "لم يُعثَر على أيّ نشاط نووي غير معلن".

وتتكون القنبلة الإشعاعيّة أو "القنبلة القذرة" من متفجّرات تقليديّة محاطة بمواد مشعّة معدّة للانتشار في الهواء وقت الانفجار.

وكان بوتين دعا الوكالة الخميس الماضي لإرسال بعثة إلى أوكرانيا "في أسرع وقت ممكن".

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