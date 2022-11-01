بوتين: روسيا مستعدة لتعزيز العلاقات مع الجامعة العربية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة وجهها إلى القادة العرب أن موسكو مستعدة لتعزيز العلاقات مع الجامعة العربية وجميع دولها الأعضاء، لا سيما في مجال توطيد الأمن الإقليمي والعالمي.

وقال بوتين في رسالته التي نشرها الكرملين ونقلتها وكالة تاس، اليوم الثلاثاء: "نعتقد أن القضايا العسكرية والسياسية التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما فيها أزمتا سوريا وليبيا والصراع في اليمن والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، يجب حلها على أساس القوانين الدولية المعترف بها عالمياً مع الاحترام الكامل لسيادة الدول ووحدة أراضيها".

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كما شدد على أن تحسين الوضع الدولي والتصدي للتهديدات والتحديات الراهنة يزيد من الحاجة إلى "جهود جماعية منسقة" ويعزز أهمية منظمات مثل جامعة الدول العربية.

قبيل قمة الجزائر

تأتي رسالة بوتين قبيل القمة التي تستضيفها الجزائر على مستوى القادة العرب اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، مع وجود بعض التباينات في عدد من الملفات لاسيما سوريا وليبيا.

وقد قامت الجزائر بجميع التحضيرات اللازمة من أجل استقبال مميز للمشاركين في القمة، التي ينتظر أن تفتتح أعمالها اليوم عند الساعة 18.00 بالتوقيت المحلي (17.00 بتوقيت غرينتش) على أن تختتم مساء غد.

فيما وضعت السلطات الجزائرية هذه القمة الحادية والثلاثين للمنظمة العربية تحت شعار "لم الشمل" .

مارس 2019

يذكر أن آخر قمة عقدتها جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، كانت في مارس 2019 بتونس، قبل تفشي وباء كوفيد-19.

ومن المتوقع أن تناقش القمة الحالية عدة ملفات إلى جانب سوريا وليبيا، من ضمنها السياسة التركية في المنطقة، والملف اليمني، والقضية الفلسطينية وغيرها.