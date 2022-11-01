خطة بريطانية لزيادة الإنفاق الدفاعي.. التفاصيل قريبا

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستكشف قريبا عن خطة زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% بحلول 2030.

ومطلع أكتوبر الماضي، تعهدت كل من فرنسا وبريطانيا بإجراء زيادات كبيرة في موازنات الدفاع في البلدين.

مادة اعلانية

موازنة غامضة

ففي حين يبقى حجم الزيادة المرتقبة في موازنة الدفاع المقبلة لبريطانيا غامضاً، أعلنت فرنسا عن أرقام مفصلة للزيادة المتوقعة لموازنة الدفاع المقبلة التي يتوقع زيادتها بنسبة 7.4 في المئة عن العام الماضي، وبقفزة نسبتها 36 في المئة مقارنة بموازنتها الدفاعية في 2017.

فبموجب مقترح الموازنة الفرنسية الجديد لعام 2023، فإن الإنفاق الدفاعي لفرنسا سيصل إلى 43.9 مليار يورو (بما يعادل 42.2 مليار دولار أميركي)، بزيادة قدرها 3 مليارات يورو (2.89 مليار دولار) عن موازنة 2022. وفق مجلة "بريكينغ ديفينس" الأميركية.

فرنسا تزيد نفقاتها الدفاعية

وتزيد فرنسا من نفقاتها الدفاعية منذ عام 2017، ليرتفع مستواها المقترح بنسبة 36 في المئة من 32.3 مليار يورو (31.1 مليار دولار) في عام 2017، وهو ما يلبي متطلبات حلف "الناتو" ببلوغ النفقات الدفاعية مستوى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أعلن سابقا عدم التزامه بتعهد أعلنته سلفه ليز تراس لتعزيز الإنفاق الدفاع من 2% إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، حيث وصف سابقا مثل هذه الأهداف بأنها "تعسفية".