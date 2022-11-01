شويغو: ضربنا البنى التحتية للحد من قدرات الجيش الأوكراني

بعد تكثيف الضربات الروسية خلال الأيام الماضية على البنى التحيتية ومحطات الكهرباء والطاقة في أوكرانيا، أوضحت وزارة الدفاع الروسية الهدف من تلك الضربات.

وقال وزير الدفاع ، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن قوات بلاده تهاجم البنية التحتية الأساسية في أوكرانيا، من أجل الحد من قدرات الجيش الأوكراني.

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"أعمال كييف الإرهابية"

إلا أنه أكد أنه "في الوقت نفسه اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع ضحايا من المدنيين الأوكرانيين"، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك.

قصف زابوريجيا

في حين اتهم "كييف بارتكاب أعمال إرهابية واستهداف حياة المدنيين وتدمير المرافق الاجتماعية"، وفق تعبيره. وأضاف أن "القوات الأوكرانية تستمر في قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيا جنوباً، ونقاط الإجلاء من بعض البلدات التي تسيطر عليها القوات الروسية، ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية".

كما اتهمها بتعمد شن ضربات على مناطق تجمع السكان المدنيين".

87 ألفا أرسلوا إلى القتال

أما في ما يتعلق بالتعبئة العسكرية، فأشار إلى أن 87 ألف عسكري فقط من أصل 300 ألف تمت تعبئتهم في إطار عملية التعبئة الجزئية الأخيرة، أرسلوا إلى جبهات القتال.

كما أوضح أن حوالي 3 آلاف مدرب عسكري من الذين اكتسبوا خبرة قتالية وشاركوا في العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية، أشرفوا على التدريبات التي تلقاها الجنود في إطار التعبئة.

تكثيف الهجمات

يشار إلى أن القوات الروسية كثفت منذ مطلع الشهر الماضي هجماتها على الأراضي الأوكرانية، لاسيما في كييف، فيما اعتبر رداً على الهجوم الذي استهدف جسر القرم، الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

كما جاءت تلك الهجمات بعد تعثر الجيش الروسي في شمال وشرق البلاد، ومناطق الجنوب الأوكراني أيضاً، في وجه الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية قبل أسابيع من أجل استرداد عشرات المناطق التي ظلت لأشهر في قبضة الروس. وقد حققت تقدماً ملحوظاً في العديد من النقاط قبل أن تبرد قليلاً وتيرة تقدمها.