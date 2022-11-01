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ماكرون زيلينسكي
روسيا و أوكرانيا

ماكرون: ادعاءات روسيا بوجود قنبلة قذرة لدى أوكرانيا كاذبة

دبي - العربية.نت
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ادعاءات روسيا المتعلقة بإعداد كييف قنبلة قذرة "كاذبة"، مشيداً بـ "الشفافية النموذجية" لأوكرانيا بعد سماحها على الفور باستقبال بعثة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل التحقيق بالأمر ونفي تلك الاتهامات.

الوكالة الذرية تطارد مزاعم روسيا عن قنبلة قذرة في أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا الوكالة الذرية تطارد مزاعم روسيا عن قنبلة قذرة في أوكرانيا

وجدد ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء، وقوف بلاده إلى جانب أوكرانيا، مؤكداً زيادة الدعم العسكري لكييف في أقرب وقت ممكن، لا سيما فيما يتعلق بالدفاعات الجوية.

كما أعرب عن تصميمه في مساعدة أوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء، في ضوء الضربات الروسية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية لإمدادات الكهرباء والمياه.

وأشار إلى أن فرنسا ستكثف دعمها في هذا الصدد وستشارك في التعبئة الدولية، بحسب بيان الإليزية.

مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا

واتفق الرئيسان على تنظيم مؤتمر دولي في باريس في 13 ديسمبر/كانون الأول، لدعم الصمود المدني للبلاد طوال فترة الشتاء.

كذلك اتفقا أيضاً على تنظيم مؤتمر ثنائي يهدف تعبئة الشركات الفرنسية، سيُعقد في 12 ديسمبر المقبل.

كييف دون كهرباء، الاثنين، 31 اكتوبر 2022 (أ ب)
كييف دون كهرباء، الاثنين، 31 اكتوبر 2022 (أ ب)

وعن تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، ندد ماكرون بالقرار الانفرادي الذي يضر مرة أخرى بالأمن الغذائي العالمي، على حد تعبير البيان.

كما ناقشا الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

قنبلة قذرة

يذكر أن روسيا حذرت الأسبوع الماضي، مما قالت إنها استفزازات تعد لها كييف ومساع لاستخدام "القنبلة القذرة".

في حين رفضت كييف تلك الاتهامات، معتبرة أن موسكو أعدت العدة مسبقاً على ما يبدو.

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