انفجار حافلة تقل موظفين بإدارة طالبان في كابل.. وإصابة 7

تعرضت حافلة تقل موظفين بإدارة طالبان في العاصمة الأفغانية كابل لانفجار صباح الأربعاء، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، وفق الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل خالد زدران إنه "بسبب انفجار حافلة صغيرة تابعة لوزارة إعادة التأهيل والتنمية الريفية، أصيب 7 بجروح"، مضيفاً أن الانفجار نجم عن لغم زرع على الطريق، بحسب رويترز.

مادة اعلانية

فيما لم تتضح على الفور هوية الجهة المسؤولة عن الانفجار.

عدة هجمات

يذكر أن عدة هجمات وقعت بمناطق حضرية في الأشهر الأخيرة. وأدى هجوم شنه مسلحون الشهر الماضي على مركبة في غرب أفغانستان إلى مقتل 5 أفراد من الطواقم الطبية العاملة لدى قوات الأمن التابعة لطالبان.

في حين أعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عنه.

يشار إلى أنه رغم انتهاء القتال إلى حد كبير منذ انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان قبل أكثر من عام، تقول الأمم المتحدة إن الوضع الأمني آخذ في التدهور.