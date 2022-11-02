جيش كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا

أعلن جيش كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق.

جاءت هذه التطورات، بعدما دعت كوريا الشمالية، أمس الاثنين، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى وقف التدريبات العسكرية الواسعة النطاق في المنطقة، ووصفتها بأنها استفزاز قد يستدعي "إجراءات متابعة أقوى" من بيونغ يانغ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الكورية الشمالية.

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وجاء في البيان أن "الوضع في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها دخل مرحلة المواجهة الخطيرة بسبب التحركات العسكرية المتواصلة والمتهورة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

أكبر المناورات الجوية العسكرية المشتركة

وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واحدة من أكبر المناورات الجوية العسكرية المشتركة، الاثنين، نفذت فيها مئات الطائرات الحربية من الجانبين تدريبات على هجمات على مدار الساعة طوال الجزء الأكبر من الأسبوع.

وقالت القوات الجوية الأميركية إن العملية التي يطلق عليها اسم "عاصفة اليقظة" ستستمر حتى يوم الجمعة ويشارك فيها نحو 240 طائرة حربية تقوم بنحو 1600 طلعة جوية.

وتعتقد واشنطن وسول أن بيونغ يانغ ربما تكون على وشك استئناف تجارب القنابل النووية للمرة الأولى منذ عام 2017، وتبنتا استراتيجية "ردع" بيونغ يانغ من خلال مناورات عسكرية كبيرة، يرى بعض المسؤولين الحاليين والسابقين أنها قد تؤدي إلى تفاقم التوترات.

الدفاع عن النفس

وكانت بيونغ يانغ أكدت الشهر الماضي، أن التجارب الصاروخية التي تجريها هدفها "الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات العسكرية الأميركية المباشرة"، وأنها "لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في بيونغ يانغ.

وقالت الوكالة إن الرسالة جاءت ردا على مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الذي دان مؤخرا التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية باعتبارها تشكل خطرا جسيما على سلامة الطيران المدني الدولي.

وأعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، ردا على التجارب الصاروخية التي أجرتها في الآونة الأخيرة.