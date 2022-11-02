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إطلاق الصاروخ الفضائي الروسي سويوز
الصاروخ الفضائي الروسي سويوز

روسيا تطلق صاروخاً يحمل قمراً صناعياً عسكرياً للفضاء

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ من طراز سويوز يحمل قمراً صناعياً عسكرياً إلى الفضاء. وفق ما نقلت الوكالات الروسية الرسمية اليوم الأربعاء.

وقالت إن الصاروخ، وهو مركبة إطلاق متوسطة من طراز سويوز-2.1 بي، أُطلق في الساعة 9:48 صباحا بتوقيت موسكو (0648 بتوقيت جرينتش) من منصة بليسيتسك كوزمودروم.

فيما لم تذكر الوكالات تفاصيل عن الغرض من إطلاق القمر الصناعي.

وصواريخ سويوز هي من عائلة صواريخ روسية وسوفياتية غير قابلة لإعادة الاستخدام طورتها شركة أوه كيه بي 1 وصُنعت من قبل مركز بروجرس روكيت الفضائي في سامارا.

وتُعتبر صواريخ سويوز مركبات الإطلاق الأكثر استخدامًا في العالم اعتبارًا من عام 2021.

تُستخدم صواريخ سويوز لإطلاق مركبات سويوز المأهولة كجزء من برنامج سويوز، وكذلك لإطلاق مركبات بروجرس غير المأهولة لنقل المؤن إلى محطة الفضاء الدولية، ولإطلاق المهمات التجارية التي يتم التسويق لها وتشغيلها من قِبل شركتي ستار سيم وأريان سيبس.

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