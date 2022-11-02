مسؤولون أميركيون: كلام بوتين عن النووي ليس مجرد تهديدات

أكد مسؤولون أميركيون أن قادة في الجيش الروسي بحثوا استخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا، ما يثير قلق واشنطن والحلفاء الغربيين، وفق ما نقلت نيويورك تايمز.

ليست مجرد تهديدات

كما أكدوا أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام النووي لم تكن مجرد تهديدات، مشيرين إلى أن إخفاقات القوات الروسية على الأرض في بعض المناطق بأوكرانيا قد تسرع في استخدام النووي.

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لكن المسؤولين الأميركيين الذين قالوا إن المعلومات الاستخباراتية وصلت إدارة الرئيس بايدن منتصف أكتوبر الماضي، لم يقدموا أي أدلة على أن روسيا تحضر لضربة بالأسلحة النووية التكتيكية.

"قنبلة قذرة"

والأسبوع الماضي، اتصل وزير الدفاع سيرغي شويغو بنظرائه الغربيين، قائلا إن أوكرانيا تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" مشعة - وهي ليست سلاحا نوويا في حد ذاته، ولكن يمكن تصورها لاستخدامها في هجوم زائف كذريعة للتصعيد النووي الروسي.

لكن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدم، الخميس الماضي تطمينات بعد تدريبات نووية تكتيكية بأن جيشه لا يخطط لهجوم نووي على أوكرانيا.

أكبر قوة نووية في العالم

وحذر بوتين طوال حرب روسيا المستمرة منذ سبعة أشهر على أوكرانيا (وحتى قبل ذلك) من أنه سيستخدم الأسلحة النووية.

وتعتبر روسيا أكبر قوة نووية في العالم استناداً إلى عدد الرؤوس الحربية النووية التي تملكها، إذ إن لديها 5977 رأساً حربياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة 5428 بحسب اتحاد العلماء الأميركيين.

كذلك تمتلك القوات الروسية نحو ألفي سلاح نووي تكتيكي قيد التشغيل، بينما تمتلك أميركا نحو 200 من هذه الأسلحة، تنشر نصفها في قواعد في إيطاليا وألمانيا وتركيا وبلجيكا وهولندا.