مقتل فلسطيني في عملية دهس بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عبر حسابه على تويتر أن عملية دهس وقعت قرب مستوطنة بيت حورون جنوب غرب رام الله.

وقال إن مهاجماً فلسطينياً قتل برصاص الجيش، بعدما نفذ عملية دهس أصاب خلالها جندياً إسرائيلياً بجروح خطرة في الضفة الغربية المحتلة.

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كما أشار في البداية إلى أنه" شل حركة" الرجل الذي نفذ الهجوم على حاجز "مغابيم" وهو حاجز بيت سيرا الذي يقع بالقرب من قرية بيت سيرا الفلسطينية غرب مدينة رام الله.

السلطات الفلسطينية تؤكد

بدورها، أكدت السلطات الفلسطينية مقتل الفلسطيني. وأعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، أن القتيل الذي أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه صباح اليوم غرب رام الله هو حباس عبد الحفيظ يوسف ريان (54 عاما) من بلدة بيت دقو شمال غرب القدس.

يذكر أن يوم الأحد، أصيب 4 إسرائيليين في عملية دهس قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، فيما جرى إطلاق النار على المنفذ وإصابته دون تحديد حالته الصحية.

أتت عمليات الدهس هذه بينما تشهد إسرائيل انتخابات نيابية للمرة الخامسة في 3 سنوات، مع ترقب عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.