موسكو: أحبطنا محاولة أوكرانية لتخريب الطاقة بالقرم

مجدداً حاولت القوات الأوكرانية على ما يبدو استهداف منشآت للطاقة في شبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا.

فقد أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم الأربعاء إحباط عملية تخريب للخدمات في منشأة مهمة للطاقة بالقرم

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أبراج نقل الطاقة

وأشار إلى تورط جهاز الأمن الخاص الأوكراني في تلك العملية، واعتقال مواطن أوكراني، من مواليد عام 1978، جندته إدارة أمن الدولة".

كما أضاف أنه تمت مصادرة ثلاث عبوات شديدة الانفجار وتعليمات لاستخدامها ومخطط موقع أبراج نقل الطاقة بإحدى مناطق شبه الجزيرة، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك.

وكانت سلطات القرم أعلنت أيضا في 27 أكتوبر الماضي أن محطة لتوليد الكهرباء في شبه الجزيرة استُهدفت بهجوم نفذته طائرة مسيّرة.

يشار إلى أن محاولة استهداف مواقع وإمدادات الكهرباء اليوم، تأتي بعد أن شنت القوات الروسية حملة عنيفة خلال الأسابيع الأخيرة، ولا تزال، استهدفت خلالها بنى تحتية عديدة لتوليد الكهرباء في أوكرانيا، ما أدى إلى تعطل 30 في المئة من البنى التحتية للطاقة في العديد من المدن من ضمنها العاصمة كييف خلال أسبوع واحد.