نتائج أولية للانتخابات الإسرائيلية.. 26 مقعدا لنتنياهو

احتل حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، المركز الأول في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، مقتربًا من الحصول على الأغلبية وفقًا لاستطلاعات شملت ناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، لكن ذلك قد يتغيّر مع ظهور النتائج الرسمية.

وبحسب استطلاعات رأي أجرتها ثلاث شبكات إعلام إسرائيلية كبرى، فاز حزب الليكود اليميني بالمركز الأول بحصوله على 30 أو 31 مقعدًا في البرلمان المكون من 120 عضوًا.

مادة اعلانية

كما أظهرت التوقعات الأولى أن حزب نتانياهو وحلفاءه حصدوا 61 أو 62 مقعدًا، وهو عدد مقاعد كافٍ للحصول على الأغلبية في البرلمان (الكنيست).

لكن فروقات طفيفة في الأرقام مع فرز الأصوات وصدور النتائج الرسمية، قد تبدّل المشهد بشكل كبير.

ويبدو أن حزب "يش عتيد" برئاسة رئيس الوزراء يئير لبيد سيحلّ في المركز الثاني، حسب التوقعات التي منحته ما بين 22 و24

مقعدًا. وبذلك تكون الكتلة "المناهضة لناتنياهو" ككل لم تحقق أي انتصار، وفقًا للتوقعات الأولية لشبكات التلفزيون.

إلى ذلك، أكد مراسل "العربية"، في القدس، أن الأحزاب العربية في إسرائيل حصلت على 9 مقاعد.

يذكر أن هذه الانتخابات التشريعية تتزامن مع تصاعد العنف في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين احتلتهما إسرائيل عام 1967.