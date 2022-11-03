اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مطلق النار على عمران خان
باكستان

إعلام باكستاني: منفذ الهجوم على عمران خان يقر بأنه أراد قتله

منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق يقول إنه تصرف بشكل مستقل

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نقلت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الخميس، أن منفذ الهجوم على رئيس الوزراء السابق عمران خان، أقر بأنه أراد قتله. وقال إنه تصرف بشكل مستقل.

وأصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي اليوم لكنه في حالة مستقرة، في هجوم وصفه الرئيس الباكستاني بأنه "محاولة اغتيال شنيعة".

كان خان يتقدم مسيرة منذ الجمعة الماضية من مدينة لاهور نحو العاصمة إسلام اباد في إطار حملة للمطالبة بانتخابات جديدة بعدما أقصي من منصبه في أبريل.

وقال رؤوف حسن، أحد كبار مساعدي خان، لوكالة "فرانس برس"، إن خان أصيب حين أطلقت النيران من الحشد قرب مدينة غوجرانوالا.

شاهد لحظة إطلاق النار على عمران خان خلال تجمع سياسي العرب والعالم باكستان شاهد لحظة إطلاق النار على عمران خان خلال تجمع سياسي
محاولة فاشلة لاغتيال عمران خان.. وإصابته في قدمه العرب والعالم باكستان محاولة فاشلة لاغتيال عمران خان.. وإصابته في قدمه

وأضاف: "حالته مستقرة، وهذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله"، مشيرا إلى أنه تم قتل أحد المهاجمين، واعتقال آخر.

ووصف الرئيس الباكستاني عارف علي في تغريدة على "تويتر"، إطلاق النار بأنها "محاولة اغتيال شنيعة".

وكتب: "أشكر له أنه بخير لكنه أصيب ببضع رصاصات في رجله، وهي إصابة غير حرجة".

وتواجه باكستان منذ عقود ناشطين إسلاميين، وتم استهداف سياسيين تكرارا في محاولات اغتيال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الشباب الأميركي ينافس في انتخابات الكونغرس.. هل تغير المجتمع؟ الشباب الأميركي ينافس في انتخابات الكونغرس.. هل تغير المجتمع؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط