إعلام باكستاني: منفذ الهجوم على عمران خان يقر بأنه أراد قتله
منفذ الهجوم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق يقول إنه تصرف بشكل مستقل
نقلت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الخميس، أن منفذ الهجوم على رئيس الوزراء السابق عمران خان، أقر بأنه أراد قتله. وقال إنه تصرف بشكل مستقل.
إعلام باكستاني: منفذ الهجوم على عمران خان يقر بأنه أراد قتله #العربية pic.twitter.com/aq1MoqjmNN— العربية (@AlArabiya) November 3, 2022
وأصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي اليوم لكنه في حالة مستقرة، في هجوم وصفه الرئيس الباكستاني بأنه "محاولة اغتيال شنيعة".
رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يلوح لأنصاره بعد محاولة اغتيال فاشلة #العربية pic.twitter.com/eIZfkJY9xc— العربية (@AlArabiya) November 3, 2022
كان خان يتقدم مسيرة منذ الجمعة الماضية من مدينة لاهور نحو العاصمة إسلام اباد في إطار حملة للمطالبة بانتخابات جديدة بعدما أقصي من منصبه في أبريل.
وقال رؤوف حسن، أحد كبار مساعدي خان، لوكالة "فرانس برس"، إن خان أصيب حين أطلقت النيران من الحشد قرب مدينة غوجرانوالا.
وأضاف: "حالته مستقرة، وهذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله"، مشيرا إلى أنه تم قتل أحد المهاجمين، واعتقال آخر.
ووصف الرئيس الباكستاني عارف علي في تغريدة على "تويتر"، إطلاق النار بأنها "محاولة اغتيال شنيعة".
وكتب: "أشكر له أنه بخير لكنه أصيب ببضع رصاصات في رجله، وهي إصابة غير حرجة".
وتواجه باكستان منذ عقود ناشطين إسلاميين، وتم استهداف سياسيين تكرارا في محاولات اغتيال.
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