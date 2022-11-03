النتائج الرسمية للانتخابات الإسرائيلية تعلن اليوم.. نتنياهو الأقرب للنصر

من المنتظر أن تعلن اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل النتائج النهائية لانتخابات الكنيست اليوم الخميس.

النتائج الأولية بعد فرز 97% من أصوات المقترعين، أظهرت فوز معسكر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو بـ65 من مقاعد الكنيست الـ120.

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ويحتاج نتنياهو إلى 61 مقعدا على الأقل لتشكيل حكومة تعيده إلى مكتب رئاسة الوزراء الذي غادره العام الماضي إثر تشكيل حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد ذكرت، أن 71.3% من الناخبين شاركوا في التصويت.

وكان نتنياهو قال لأنصاره المبتهجين في مقر الحملة الانتخابية لحزبه بصوت مبحوح بعد الحملة الانتخابية التي استمرت لأسابيع "نحن على وشك تحقيق نصر كبير جدا".

وأثار تحالف نتنياهو المرتقب مع المتعصب القومي إيتمار بن غفير قلق الفلسطينيين وأعضاء من الأقلية العربية في إسرائيل. وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن تشعر بمثل هذه المخاوف، رفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق.

وقال المتحدث: "نتطلع إلى مواصلة العمل مع الحكومة الإسرائيلية استنادا إلى مصالحنا وقيمنا المشتركة".

وكان نتنياهو محاطا في الحكومات السابقة باليمين وتمكن في الوقت نفسه من تطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية، وقاد نموا اقتصاديا.

كما أبدى جرأة أكبر في مواجهة الولايات المتحدة علنا بشأن برنامج إيران النووي مقارنة بالحكومة المنتهية ولايتها، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات مع واشنطن.

وتتناول أجزاء كبيرة من سيرته الذاتية علاقاته العاصفة أحيانا ولكن القوية في أساسها مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

وسيتعين عليه الآن التعامل مع البيت الأبيض الأكثر تحفظا بقيادة جو بايدن.