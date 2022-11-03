بايدن يحذر: رفض نتائج الانتخابات النصفية يمهد الطريق للفوضى

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء من أن رفض بعض المرشحين الجمهوريين قبول نتائج انتخابات منتصف الولاية "يمهد الطريق للفوضى".

وقال بايدن في مقتطفات نشرها البيت الأبيض من خطاب سيلقيه في وقت لاحق الأربعاء "هناك مرشحون يتنافسون على مناصب من كل المستويات في أميركا... لا يلتزمون بقبول نتائج الانتخابات التي يخوضونها".

مادة اعلانية

كما أضاف "يمهد ذلك الطريق للفوضى في أميركا... وهو أمر غير مسبوق وغير قانوني وغير أميركي".

وتابع الرئيس الديموقراطي "كما قلت من قبل، لا يمكنك أن تحب بلدك فقط عندما تفوز".

"ليست سنة عادية"

وأردف في كلمته قبل ستة أيام من الانتخابات النصفية، "هذه ليست سنة عادية".

وأوضح "في سنة عادية، لا نواجه كثيرا سؤال ما إذا كان الصوت الذي ندلي به سيحافظ على الديموقراطية أو يعرضها للخطر"، مضيفاً "لكن ذلك هو الحال هذه السنة".

ويقدّر مراقبو الانتخابات أن الديموقراطيين سيخسرون غالبيتهم في مجلس النواب لصالح الجمهوريين الثلاثاء، في حين أن حفاظهم على غالبيتهم في مجلس الشيوخ ما يزال موضع شكّ.