تأهباً لحرب الشتاء.. كييف تنشر صوراً لملاجئ التدفئة

مع دخول القتال بين القوات الأوكرانية والروسية شهره التاسع، يقول مسؤولون أمنيون وخبراء عسكريون إنّ الطقس سيكون عاملا حاسما.

وفي هذا السياق، نشرت وزارة الخارجية الأوكرانية، الخميس، على حسابها في "تويتر" صورا تظهر من خلالها استعدادات الجنود الأوكرانيين للحرب خلال فصل الشتاء. وأكدت الخارجية أن "الشتاء المقبل لن يكون الأسهل علينا".

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An incoming winter will not be the easiest one. #Ukrainian defenders also care about their cosy and safe underground shelters – as far as it is possible at the war.

This is how one of such temporary shelters looks like. Here the soldiers can sleep, warm up, & cook meal.

📸kms_d4k pic.twitter.com/kQap9NtXva — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) November 2, 2022

وشرحت أن "المحاربين يهتمون بملاجئهم المريحة والآمنة، قدر الإمكان خلال الحرب، وتقع الملاجئ تحت الأرض".

الخارجية الأوكرانية أرفقت التغريدة بصور للملاجئ، وأضافت: "هكذا يبدو أحد هذه الملاجئ المؤقتة. هنا يمكن للجنود النوم والتدفئة وطهي الطعام".

يُذكر أنه في بلد مثل أوكرانيا، يمكن أن تنخفض درجات الحرارة في الشتاء إلى دون الـ30 درجة مئوية.

ويراهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن موجات الهجمات الصاروخية والطائرات من دون طيار التي شنتها موسكو خلال أكتوبر الماضي، والتي دمرت 40% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، ستضعف معنويات المدنيين الأوكرانيين وتضعف قدرة كييف على دعم قواتها.