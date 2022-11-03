سيول: كوريا الشمالية فشلت في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا عابرا للقارات، الخميس، لكنها رجحت أن تكون هذه العملية قد باءت بالفشل، وسط وابل قياسي من الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن "عملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ عابر للقارات يُفترض أنها انتهت الى الفشل".

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وقبلها أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت الخميس صاروخا باليستيا بعيد المدى وصاروخين بالستيين آخرين قصيري المدى، أحدها تسبب بتحذير السلطات لسكان جزيرة كورية جنوبية وبعض المناطق في شمال اليابان بضرورة الاحتماء.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إنه رصد "صاروخا باليستيا طويل المدى يعتقد أنه أطلق باتجاه بحر الشرق من منطقة سونان في بيونغ يانغ"، في إشارة إلى البحر اليابان، مبينا أن الصاروخ حلّق لمسافات طويلة.

كما أضاف أنه رصد أيضا بعد فترة وجيزة "ما يعتقد انهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى أطلقا قرابة الساعة 08:39 صباحا من كايتشون في مقاطعة بيونغان الجنوبية".

تأهب تام

وأكد البيان أن جيش كوريا الجنوبية "يحافظ على وضعية تأهب تام بينما يتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ويعزز المراقبة واليقظة".

وتأتي عمليات الإطلاق هذه بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ أكثر من 20 صاروخا سقط أحدها بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

أكبر مناورات

كما أنها تتزامن مع إجراء سيول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية جوية مشتركة بينهما على الإطلاق بمشاركة مئات الطائرات الحربية من كلا الطرفين.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن صفارات الإنذار انطلقت في جزيرة أوليونغدو في شرق كوريا الجنوبية التي كان قد تم تحذير سكانها الأربعاء أيضا بالنزول الى الملاجىء بعد عبور صاروخ بالستي كوري شمالي قصير المدى الحدود البحرية بين البلدين.