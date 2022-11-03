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إطلاق النار على موكب عمران خان
باكستان

شاهد لحظة إطلاق النار على عمران خان خلال تجمع سياسي

أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق برجله.. وتم قتل أحد المهاجمين واعتقال آخر

العربية.نت
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أظهرت لقطات فيديو لحظة إطلاق النار على موكب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم الخميس، خلال تجمع سياسي قرب مدينة غوجرانوالا.

وأصيب خان برصاصة في قدمه، لكنه في حالة مستقرة، وفق ما قال أحد مساعديه.

وقال رؤوف حسن، أحد كبار مساعدي خان، إن الأخير أصيب حين أطلقت النيران من الحشد قرب مدينة غوجرانوالا.

وأضاف: "حالته مستقرة، وهذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله"، مشيراً إلى أنه تم قتل أحد المهاجمين، واعتقال آخر.

وكان خان يتقدم مسيرة منذ الجمعة الماضية من مدينة لاهور نحو العاصمة إسلام أباد في إطار حملة للمطالبة بانتخابات جديدة بعدما أقصي من منصبه في الربيع.

محاولة فاشلة لاغتيال عمران خان.. وإصابته في قدمه العرب والعالم باكستان محاولة فاشلة لاغتيال عمران خان.. وإصابته في قدمه

خلال ما أسماها "مسيرة طويلة"، يلقي خان خطابات من حاوية مفتوحة أمام الحشود في مدن وبلدات في طريقه إلى العاصمة.

وقد فاز خان في انتخابات تشريعية فرعية جديدة في نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً لنتائج رسمية نشرت الاثنين.

ومنذ الإطاحة به في أبريل بناء على اقتراح بحجب الثقة، طالب بطل الكريكيت السابق بإجراء الانتخابات على الفور، غير أن الحكومة تفضل الانتظار حتى الموعد النهائي في أكتوبر 2023 لإعطاء نفسها الوقت لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.

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