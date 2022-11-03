لافروف: أوكرانيا استخدمت "ممرات الحبوب" في أغراض عسكرية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس، إن موسكو دعت الأمم المتحدة إلى المساعدة في تنفيذ جزء من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود من شأنه تسهيل الصادرات الغذائية الروسية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف خلال مؤتمر صحفي في الأردن، بعد يوم واحد من إعلان روسيا أنها ستستأنف مشاركتها في مبادرة الحبوب التي تهدف لإتاحة تصدير المواد الغذائية الأوكرانية إلى الأسواق الخارجية، في عدول عن قرار تعليق المشاركة الذي أعلنته مطلع الأسبوع.

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وقال لافروف اليوم إن موسكو تشعر بالارتياح لمبادرة تركيا لاستئناف العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. كما أكد أن "أوكرانيا استخدمت ممرات الحبوب بالبحر الأسود في أغراض عسكرية".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، رأى لافروف أن الجهود الأميركية بشأن التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية في الشرق الأوسط "تخريبية". وأضاف أن روسيا "ملتزمة بشأن التسوية في الشرق الأوسط ودعم مبادرة السلام العربية".

كما أشار الوزير الروسي إلى أنه بحث أيضاً مع نظيره الأردني الوضع في العراق. من جهة أخرى، قال إن "روسيا تؤيد حق السوريين في تقرير مصيرهم والحفاظ على وحدة أراضي سوريا".

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأزمة في جنوب سوريا تهدد الأمن الوطني للأردن، معتبراً أن الوجود الروسي هناك "عامل استقرار". وتابع الصفدي: "روسيا لها دور مهم في الحفاظ على الاستقرار بالجنوب السوري".