مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدس
الوكالة الرسمية قالت إن داود ريان هو القتيل الثاني من بلدة بيت دقو خلال 24 ساعة
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قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس في مدينة القدس.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن المواطن داود محمود خليل ريان (42 عاماً) قتل بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في القلب في بلدة بيت دقو شمال غربي القدس.
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن قوات كبيرةً من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة فجر اليوم حيث دارت مواجهات عنيفة مع شبان فلسطينيين.
وأشارت الوكالة إلى أن داود ريان هو القتيل الثاني من بلدة بيت دقو خلال 24 ساعة، حيث قتل أمس الأربعاء فلسطيني آخر برصاص الجيش الإسرائيلي قرب حاجز عسكري على مدخل قرية بيت عور، غرب مدينة رام الله.
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