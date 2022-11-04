أسقط مئذنة مسجد.. زلزال يهز غرب تركيا ويثير حالة ذعر

ضرب زلزال متوسط القوة محافظة إزمير بغرب تركيا يوم الجمعة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان وإسقاط مئذنة مسجد، حسبما قال مسؤولون.

أصيب شخصان أثناء محاولتهما الهروب من منزلهما في حالة من الذعر.

مادة اعلانية

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ إن الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجة كان مركزه في منطقة بوكا بإزمير وضرب في الساعة 3:29 صباحًا، وأعقب الزلزال عدة هزات ارتدادية شعر به الناس في المناطق المحيطة.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو على تويتر إن شخصين على الأقل أصيبا بعد قفزهما من ارتفاع أثناء محاولتهما مغادرة منزلهما في حالة من الذعر.

وأكد رئيس بلدية إزمير، تونك سوير، أنه لم ترد تقارير عن أضرار جسيمة بخلاف المئذنة المنهارة.

وصرح سوير لتلفزيون هابر ترك "بصرف النظر عن حالة الذعر والخوف والجزع التي سببها لسكاننا، لم نتلق أي تقارير سلبية".

ووقع الزلزال بعد أيام من إحياء ذكرى ضحايا زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر أودى بحياة 117 شخصًا في 30 أكتوبر 2020.

وتقع تركيا على قمة خطوط الصدع الرئيسية وكثيرا ما تهزها الزلازل.

وقتل نحو 18 ألفا جراء زلازل قوية ضربت شمال غربي تركيا عام 1999.