أمين عام الناتو: لن نقبل خطط إيران لتزويد روسيا بمسيرات وصواريخ

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الخميس، إن خطط إيران لتزويد روسيا أسلحة بينها طائرات مسيرة وصواريخ بالستية في حربها ضد أوكرانيا هو أمر "غير مقبول".

وتتهم كييف والغرب طهران بتزويد موسكو طائرات بلا طيار، وهو ما ينفيه البَلَدان.

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وصرح ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي في اسطنبول قائلا: "نرى إيران تعرض طائرات مسيرة، وتفكر في تسليم صواريخ باليستية لروسيا"، مضيفا "هذا غير مقبول. لا ينبغي لأي دولة أن تقدم الدعم لموسكو في هذه الحرب غير الشرعية".

وتؤكد كييف إن نحو 400 طائرة إيرانية بلا طيار استخدمت بالفعل ضد سكان مدنيين في أوكرانيا، وأن موسكو طلبت نحو 2000 طائرة. ورفضت طهران هذا الاتهام.

وذكر ستولتنبرغ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفشل في أوكرانيا، لكنه "يردّ بمزيد من الوحشية".

وتابع: "في الأسابيع الأخيرة، شاهدنا العشرات من الطائرات بلا طيار والضربات الصاروخية في أنحاء أوكرانيا، وخاصة على البنية التحتية الحيوية".

وأفاد ستولتنبرغ إن روسيا "تحرم المدنيين الأوكرانيين بقسوة وبشكل متعمد من التدفئة والمياه والكهرباء في بداية الشتاء".

زيلينسكي: 4.5 مليون أوكراني بدون كهرباء مؤقتًا

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن حوالي 4.5 مليون أوكراني، أي أكثر من 10 بالمئة من سكان البلاد قبل الحرب، انقطعت عنهم الكهرباء مؤقتا، مساء الخميس، بسبب الهجمات الروسية.

وأضاف زيلينسكي في خطاب مصور أن الأماكن المتضررة هي كييف و10 مناطق أخرى. وحث السلطات المحلية على التوفير في استخدام الكهرباء، قائلا إن هذا ليس الوقت المناسب لإضاءة نوافذ المتاجر أو اللافتات.

