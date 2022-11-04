الكوريتان المتنافستان تنشران طائرات حربية مع زيادة التوترات
جيش كوريا الجنوبية رصد تحرك حوالي 180 طائرة حربية كورية شمالية تمّت تعبئتها في المجال الجوي لبيونغ يانغ، فنشر بشكل سريع 80 مقاتلة
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، نشر مقاتلات شبح بعد رصد تحرّك 180 طائرة حربية كورية شمالية، في وقت تجري سول وواشنطن مناورات جوية مشتركة أثارت حفيظة بيونغ يانغ.
وأفادت رئاسة الأركان في سول أن "جيشنا رصد حوالي 180 طائرة حربية كورية شمالية" تمّت تعبئتها في المجال الجوي لبيونغ يانغ، مضيفةً أن سول "نشرت بشكل سريع 80 مقاتلة عدد منها من طراز F-35A"، بينما "تحافظ" الطائرات المشاركة في المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة أيضا "على جهوزيتها".
ونفّذت كوريا الشمالية سلسلة عمليات إطلاق صواريخ قياسية هذا الأسبوع، شملت اختباراً فاشلاً لصاروخ باليستي الخميس.
ومددت سول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة على الإطلاق حتى السبت رداً على عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.
وبعد وقت قصير من إعلان كوريا الجنوبية قرار تمديد المناورات المشتركة الخميس، أطلقت بيونغ يانع ثلاثة صواريخ باليستية أخرى قصيرة المدى، واصفةً الخطوة بأنها "خطيرة جداً وتمثّل الخيار الخاطئ".
وبعد ساعات، أطلقت كوريا الشمالية 80 قذيفة مدفعية سقطت في "المنطقة العازلة" البحرية، بحسب ما ذكر الجيش الكوري الجنوبي.
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