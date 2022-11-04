باكستان.. حزب عمران خان ينظم احتجاجات بعد "محاولة اغتيال"
شهدت المدن الباكستانية، الخميس، مظاهرات عقب إصابة رئيس الوزراء السابق عمران خان، إثر محاولة اغتيال استهدفته بمنطقة وزير آباد بإقليم البنجاب
ينظم حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، اليوم الجمعة، احتجاجات بعد "محاولة اغتيال".
وشهدت المدن الباكستانية، الخميس، مظاهرات عقب إصابة رئيس الوزراء السابق عمران خان، إثر محاولة اغتيال استهدفته بمنطقة وزير آباد بإقليم البنجاب.
وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن الشعب في العاصمة إسلام آباد وعدة مدن أخرى على رأسها كراتشي ولاهور وفيصل آباد وبيشاور، نزل إلى الشوارع للاحتجاج على الاعتداء الذي تعرض له زعيم "حركة إنصاف" خان.
وحرق المتظاهرون إطارات مطاطية في عدة مدن وأغلقوا الطرقات، ما أدى إلى شل حركة المرور في مدن كثيرة.
وطالب المتظاهرون بالقبض على الفاعلين وتسليمهم للعدالة، وأكدوا أن عمران خان خط أحمر بالنسبة لهم، ورددوا هتافات مناهضة للحكومة.
وفي وقت سابق اليوم، نجا خان من محاولة اغتيال استهدفته أثناء وجوده بين أنصاره في مسيرة نظمها بمنطقة وزير آباد بإقليم البنجاب، حيث تعرض لإصابات طفيفة، فيما قتل شخص وأصيب 6 آخرون بينهم عضو مجلس الشيوخ عن حزب "حركة إنصاف" فيصل جاويد.
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