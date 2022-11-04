بدعم من غارة أميركية.. جيش الصومال يقتل عشرات من مسلحي "الشباب"

أعلن مسؤولون عسكريون في الصومال، الخميس، أن الجيش قتل عشرات من مسلحي حركة الشباب في إقليم هيران بدعم من غارة جوية أميركية، نقلا عن التلفزيون الصومالي.



وكان ما لا يقل عن 100 شخص قد قتلوا في انفجارين متزامنين استهدفا وزارة التعليم في العاصمة مقديشو وتبنتهما حركة الشباب الأسبوع الماضي.

وفي تفاصيل الانفجارين، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في بيان في ساعة مبكرة الأحد إن 100 شخص قُتلوا وأصيب 300 آخرون في انفجار سيارتين ملغمتين أمام مبنى وزارة التعليم في العاصمة مقديشو، السبت.

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وانفجرت السيارة الأولى عند وزارة التعليم الواقعة بالقرب من تقاطع مزدحم في مقديشو، ثم انفجرت السيارة الثانية مع وصول سيارات الإسعاف وتجمع المواطنين لمساعدة الضحايا.

وكان الانفجاران قويين لدرجة أن الموجة التفجيرية حطمت النوافذ في المنطقة المجاورة. وغطت دماء ضحايا الانفجارات الطريق أمام المبنى مباشرة.

ووقع الهجوم في نفس المكان الذي وقع فيه أكبر تفجير في الصومال في نفس الشهر من عام 2017.

وفي ذلك الهجوم الذي أسفر عن سقوط أكثر من 500 قتيل، انفجرت شاحنة ملغمة خارج فندق مزدحم عند تقاطع محاط بمكاتب حكومية ومطاعم وأكشاك.