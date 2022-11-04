بوتين يصرف 3200 دولار للجنود المتعاقدين والمستدعين لحرب أوكرانيا

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر اليوم الخميس بصرف 195 ألف روبل (3200 دولار) لمرة واحدة للجنود المتعاقدين وأولئك الذين تم استدعاؤهم للقتال في أوكرانيا.

وذكرت موسكو الأسبوع الماضي أن حملة "التعبئة الجزئية" لنحو 300 ألف من جنود الاحتياط، قد انتهت لكنها أقرت بأن مشاكل شابتها.

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واعتقل أكثر من 2000 شخص في احتجاجات وسط حالة استياء عامة بسبب استدعاء رجال للقتال، على الرغم من أنه ينبغي إعفاؤهم لأسباب طبية، وكذلك بسبب افتقارهم إلى أي خبرة عسكرية.

وفي مرسوم نُشر على موقع الكرملين على الإنترنت، أعلن بوتين أن المبلغ يهدف إلى "اتخاذ تدابير إضافية للدعم الاجتماعي" للجنود

المتعاقدين والذين تم استدعاؤهم، دون الخوض في تفاصيل أخرى.

وميدانيا، أفاد الجنرال فاليري زالوجني القائد العام للجيش الأوكراني، الخميس، إن القوات الأوكرانية دمرت 278 طائرة حربية روسية خلال ثمانية أشهر من القتال، موضحاً أن ذلك يتجاوز مثلي عدد الطائرات الحربية التي خسرها الاتحاد السوفييتي (سابقا) في تدخله العسكري في أفغانستان بين عامي 1979 و1989.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على هذه التصريحات، لكنها تتماشى مع خطاب متزايد الثقة من جانب كييف، التي حققت تقدماً في استعادة بعض الأراضي من الروس.

وعلى الرغم من أن المدنيين يواجهون انقطاعات في الكهرباء وانقطاع إمدادات المياه بين وقت وآخر إثر هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية على البنية التحتية للطاقة، فإن الزخم في ميدان القتال في مصلحة كييف.

وتشكل أوكرانيا الآن ضغطاً متزايداً على القوات الروسية في الجنوب بفضل العتاد العسكري الذي زودها به حلفاؤها الغربيون، ومن بينه منظومة صواريخ هيمارس الأميركية الصنع.

والحد الأدنى للأجر الشهري الذي يعرض على الجنود المتعاقدين هو 160 ألف روبل (2700 دولار)، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط

الأجور في روسيا.