بوريل: لا يمكن وضع الصين على قدم المساواة مع روسيا

قال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي، في اليوم الثاني من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ألمانيا،‭ ‬‬إن الدول الغربية بحاجة إلى تقليل اعتمادها على الصين، لكن لا ينبغي وضعها في نفس الفئة مع روسيا.

وتتزامن المحادثات بين كبار الدبلوماسيين في أغنى الديمقراطيات حول العالم مع زيارة ليوم واحد يقوم بها المستشار الألماني أولاف شولتس إلى بكين، وهي أول زيارة يقوم بها زعيم دولة ضمن مجموعة السبع للصين منذ عزز الرئيس شي جين بينغ قبضته على السلطة في مؤتمر عام للحزب الشيوعي.

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وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحافيين: "من الواضح أن الصين تواصل توسيع نفوذها وتمضي بشكل أكبر على مسار الاعتماد على الذات".

وأضاف: "نريد تقليل اعتمادنا، نريد معالجة نقاط ضعفنا لتعزيز قدرتنا على الصمود، لكن في الوقت الراهن، هناك علاقة اقتصادية قوية بين الكثير من الدول الأعضاء والصين، ولا أعتقد أنه يمكننا وضع الصين وروسيا على قدم المساواة".

يأتي هذا بينما التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم، المستشار الألماني أولاف شولتس، وحذر من السهولة البالغة التي يمكن أن تضيع بها الثقة السياسية المتبادلة.

ويقول محللون إن زيارة شولتس تعد اختباراً للعلاقات بين الصين والغرب بعد تصاعد التوتر على مدى سنوات، إذ تتطرق المحادثات للحرب الروسية في أوكرانيا، وتغير المناخ والوصول المتبادل لأسواق البلدين.

ووفقاً لنص ما جرى في الاجتماع الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، شدد شي خلال غداء مع شولتس على أن من السهل تقويض الثقة السياسية لكن من الصعب إعادة بنائها، وأن على الجانبين رعاية تلك الثقة.

وأضافت الوكالة أن شي أبلغ شولتس بأن على ألمانيا والصين احترام بعضهما بعضاً، ورعاية المصالح الأساسية للبلدين.

وفي وقت سابق لدى استقبال شي للمستشار الألماني في قاعة الشعب الكبرى في قلب بكين، حث الرئيس الصيني على تعاون البلدين بصورة أوثق فيما يتعلق بالملفات الدولية.

وقال شي وفقاً لما ذكره تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في): "باعتبارنا دولتين كبيرتين ومؤثرتين، في وقت التغيير والاضطراب، على الصين وألمانيا العمل معا بصورة أكبر للمساهمة في السلام العالمي والتنمية. في الوقت الراهن، الموقف الدولي معقد ومضطرب".

ووفقاً لتسجيل للتصريحات قدمه الوفد الألماني قبل لقاء الزعيمين على الغداء، قال المستشار الألماني لشي إن من الجيد أنهما يجتمعان وجهاً لوجه خلال تلك الأوقات المشحونة بالتوتر، وإن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتسبب في مشكلات للنظام العالمي المؤسس على قواعد.

ثم التقى شولتس رئيس الوزراء الصيني المنتهية ولايته لي كه تشيانغ، وقال شولتس في مؤتمر صحافي أقيم في وقت لاحق "لقد أوضحت أن أي تغيير في الوضع الراهن لتايوان يجب أن يكون سلميا أو بالتراضي".