دبلوماسيون أميركيون يلتقون غرينر نجمة كرة السلة المسجونة في روسيا
أول زيارة قنصلية لغرينر منذ أوائل أغسطس، عندما أدينت اللاعبة، الفائزة بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، بتهمتي حيازة وتهريب مخدرات
أفاد مسؤولون أميركيون أن موظفين في السفارة الأميركية في موسكو التقوا بنجمة كرة السلة الأميركية المسجونة في روسيا، بريتني غرينر، الخميس، في أول زيارة لها منذ شهور، وأشاروا إلى احتمال نقلها قريبا إلى مستعمرة عقابية.
وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارين جان-بيير، للصحافيين، على متن طائرة الرئاسة أثناء توجه الرئيس جو بايدن إلى ولاية نيو مكسيكو: "أبلغونا أنها في أفضل حال يمكن توقعه في ظل هذه الظروف".
وهذه هي أول زيارة قنصلية لغرينر منذ أوائل أغسطس، عندما أدينت اللاعبة، الفائزة بميداليتين ذهبيتين أولمبيتين، بتهمتي حيازة
وتهريب مخدرات، بسبب إحضارها خراطيش محشوة بالقنب إلى روسيا.
ورفضت محكمة روسية الأسبوع الماضي استئنافا تقدمت به ضد الحكم بسجنها 9 سنوات.
وناقشت واشنطن وموسكو مبادلة غرينر والأميركي المعتقل بول ويلان، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، بتاجر أسلحة روسي مسجون في الولايات المتحدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق وسط تصاعد التوترات بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا.
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