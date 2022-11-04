بعد دقائق من إعلانه.. سلطات خيرسون الموالية لروسيا تنفي حظر تجوال

أكدت السلطات المعيّنة من روسيا، الجمعة، عدم فرض حظر تجول في مدينة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا بعد دقائق من إعلانه ذلك.

وكان كيريل ستريموسوف نائب رئيس سلطات الاحتلال الروسي في خيرسون أعلن على تلغرام قائلا "حظر تجول متواصل في مدينة خيرسون حتى نتمكن من الدفاع عن مدينتنا". ثم قام بحذف مقطع الفيديو بعد دقائق قليلة واستبدله بفيديو مشابه لكن معدَّل لم يذكر فيه حظر التجول هذا، من دون توضيح أسباب هذا التعديل. فيما دعا أكبر عدد ممكن من السكان إلى مغادرة المدينة.

مادة اعلانية

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "ينبغي إبعاد" المدنيين المتواجدين في خيرسون في جنوب أوكرانيا عن مناطق القتال "الأكثر خطورةً"، حيث تواجه موسكو هجوماً مضاداً للقوات الأوكرانية.

وقال بوتين خلال حفل مقتضب بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية في الساحة الحمراء في موسكو، إن "أولئك الذين يعيشون حالياً في خيرسون يجب إبعادهم عن مناطق القتال الأكثر خطورةً".

وخيرسون واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلن بوتين ضمها إلى روسيا في احتفالية بالكرملين في سبتمبر أيلول. ودعا مسؤولون نصبتهم روسيا في خيرسون، المدنيين إلى مغادرة الجزء الغربي منها، وهو الجزء الذي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على بعض أراضيه في الأسابيع القليلة الماضية.

وأصدر كيريل ستريموسوف نائب حاكم خيرسون المُعين من جانب روسيا، أمس الخميس، عدة مناشدات مصورة للمواطنين يدعوهم إلى مغادرة الجزء الواقع منها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو. وقال إن من المرجح أن تترك القوات الروسية الضفة الغربية من النهر لأوكرانيا قريبا.

وتعتبر منطقة خيرسون، التي وقع معظمها تحت سيطرة روسيا بعد فترة قصيرة من بدء الحملة العسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير، ذات أهمية استراتيجية، حيث تتحكم في الطريق البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم وجزء كبير من إمدادات المياه إليها. وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم في 2014.

وما زالت خيرسون هي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي فرضت روسيا سيطرتها عليها منذ فبراير.

وأعلنت أوكرانيا شن هجوم مضاد في خيرسون في أغسطس، وأخرجت القوات الروسية من جزء كبير من شمال المنطقة في سبتمبر.

وكان الجنرال سيرجي سوروفيكين قائد القوات الروسية في أوكرانيا قد أشار سابقا إلى صعوبة الوضع في خيرسون.