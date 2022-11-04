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روسيا و أوكرانيا

كييف تدين "التهجير القسري" لسكان خيرسون وزابوروجيا

زيلينسكي: روسيا تستخدم طائرات بدون طيار إيرانية الصنع في قصف منشآت الطاقة.. موسكو ستتلقى ردا عالميا قويا على إثر هذه الهجمات

العربية.نت، وكالات
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تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الخميس، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع تمركز القوات الأوكرانية ومخازن أسلحتها، فيما تستمر كييف في مقاومة الدب الروسي ومحاولة استعادة أراضيها بدعم عسكري ولوجستي من الغرب.

وفي آخر التطورات، ندّدت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان، بما قالت إنّها عمليات ترحيل روسية لمواطنين أوكرانيين من منطقتَيْن تسيطر عليهما قوّات موالية لموسكو، معتبرة أن هذه العمليّات تعدّ انتهاكا صارخاً للقانون الدولي.

ودعت الخارجية الأوكرانية إلى إدانة دوليّة لموسكو وفرض مزيد من العقوبات عليها.

هذا وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن روسيا تستخدم طائرات بدون طيار إيرانية الصنع في قصف منشآت الطاقة، مؤكدا أن روسيا ستتلقى ردا عالميا قويا على إثر هذه الهجمات.

زيلينسكي قال إن حوالي 4.5 مليون أوكراني، انقطعت عنهم الكهرباء مؤقتا بسبب الهجمات الروسية، لا سيما في كييف وعشر مناطق أخرى.

وكانت روسيا قد أمرت المدنيين في منطقة خيرسون الجنوبية بمغادرة مناطق على الضفّة الغربية لنهر دنيبرو، كما أبلغت، هذا الأسبوع، الموجودين في منطقة عازلة على الضفّة الشرقية بضرورة المغادرة أيضاً.

وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن قواتها تحرز تقدما على محور جنوب دونيتسك، مع استمرار صد الهجمات الأوكرانية على عدة محاور أخرى.

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وذكرت الوزارة أن وحدات الجيش الروسي صدت 5 هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محور نيكولاييف-كريفوي روغ.

ونوهت الوزارة بأن القوات الروسية تتقدم في اتجاه جنوب دونيتسك، وحاولت القوات الأوكرانية شن هجوم مضاد تم صده.

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